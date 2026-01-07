Menu
Obras do DNIT em MS avançam e têm entregas previstas até julho de 2026

Investimentos somam cerca de R$ 500 milhões em rodovias federais e na Rota Bioceânica

07 janeiro 2026 - 08h36Sarah Chaves
Construção do acesso à ponte internacional da Rota BioceânicaConstrução do acesso à ponte internacional da Rota Bioceânica   (Divulgação )

Projetos de infraestrutura rodoviária em Mato Grosso do Sul conduzidos pelo DNIT têm conclusão prevista até julho de 2026, com foco na ampliação da malha federal, na segurança viária e na consolidação da Rota Bioceânica. Conforme o balanço mais recente, cerca de R$ 500 milhões foram investidos em obras de construção, restauração, manutenção e mitigação ambiental no Estado.

Entre os principais empreendimentos está a implantação do lote 4 da BR-419/MS, onde já foram concluídos 53,2 quilômetros em TSD, duas pontes e avançam os serviços no contorno de Aquidauana/Anastácio, incluindo a ponte sobre o rio Aquidauana e a pavimentação final, que receberá CBUQ em 2026. A obra integra o Novo PAC, soma mais de R$ 158 milhões em investimentos e tem término previsto para julho de 2026. No mesmo eixo, os projetos dos lotes 2 e 3 foram contratados, com ordem de início em 1º de julho, e também devem ser concluídos até julho de 2026, etapa necessária para posterior licitação de 125 quilômetros de obras. O lote 1 já está finalizado.

Na BR-267/MS, o DNIT executa a construção do acesso à ponte internacional da Rota Bioceânica, entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta (Paraguai). O trecho de 13,1 quilômetros tem investimento total de R$ 496 milhões e registra avanço físico de 40,17%, com terraplenagem, obras de arte correntes, passagens de fauna e cercamento da faixa de domínio concluídos. Já foram medidos R$ 168 milhões, e os trabalhos seguem na concretagem de vigas. Ainda na BR-267, ocorre a restauração de 101,1 quilômetros entre Porto Murtinho e Alto Caracol, com 63 quilômetros entregues, incluindo acostamentos e 11,06 quilômetros de terceiras faixas. O DNIT também realizou manutenção preventiva na Ponte Hélio Serejo, sobre o rio Paraná.

Na BR-262/MS, estão em execução ações de mitigação de atropelamentos de fauna, com implantação de cercas, passagens superiores e subterrâneas, sinalização e redutores de velocidade. O investimento supera R$ 30 milhões, considerado o maior do país nessa finalidade, com potencial para transformar o trecho em referência nacional.

A conclusão da BR-419/MS é estratégica para o desenvolvimento regional e para a integração ao Corredor Bioceânico, ao reduzir custos logísticos, ampliar a competitividade e fortalecer a conexão de Mato Grosso do Sul com rotas internacionais de exportação.

