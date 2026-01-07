Obras do DNIT em MS avançam e têm entregas previstas até julho de 2026

Projetos de infraestrutura rodoviária em Mato Grosso do Sul conduzidos pelo DNIT têm conclusão prevista até julho de 2026, com foco na ampliação da malha federal, na segurança viária e na consolidação da Rota Bioceânica. Conforme o balanço mais recente, cerca de R$ 500 milhões foram investidos em obras de construção, restauração, manutenção e mitigação ambiental no Estado.

Entre os principais empreendimentos está a implantação do lote 4 da BR-419/MS, onde já foram concluídos 53,2 quilômetros em TSD, duas pontes e avançam os serviços no contorno de Aquidauana/Anastácio, incluindo a ponte sobre o rio Aquidauana e a pavimentação final, que receberá CBUQ em 2026. A obra integra o Novo PAC, soma mais de R$ 158 milhões em investimentos e tem término previsto para julho de 2026. No mesmo eixo, os projetos dos lotes 2 e 3 foram contratados, com ordem de início em 1º de julho, e também devem ser concluídos até julho de 2026, etapa necessária para posterior licitação de 125 quilômetros de obras. O lote 1 já está finalizado.

Na BR-267/MS, o DNIT executa a construção do acesso à ponte internacional da Rota Bioceânica, entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta (Paraguai). O trecho de 13,1 quilômetros tem investimento total de R$ 496 milhões e registra avanço físico de 40,17%, com terraplenagem, obras de arte correntes, passagens de fauna e cercamento da faixa de domínio concluídos. Já foram medidos R$ 168 milhões, e os trabalhos seguem na concretagem de vigas. Ainda na BR-267, ocorre a restauração de 101,1 quilômetros entre Porto Murtinho e Alto Caracol, com 63 quilômetros entregues, incluindo acostamentos e 11,06 quilômetros de terceiras faixas. O DNIT também realizou manutenção preventiva na Ponte Hélio Serejo, sobre o rio Paraná.

Na BR-262/MS, estão em execução ações de mitigação de atropelamentos de fauna, com implantação de cercas, passagens superiores e subterrâneas, sinalização e redutores de velocidade. O investimento supera R$ 30 milhões, considerado o maior do país nessa finalidade, com potencial para transformar o trecho em referência nacional.

A conclusão da BR-419/MS é estratégica para o desenvolvimento regional e para a integração ao Corredor Bioceânico, ao reduzir custos logísticos, ampliar a competitividade e fortalecer a conexão de Mato Grosso do Sul com rotas internacionais de exportação.

