Menu
Menu Busca quinta, 08 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Cidade

Prazo para quitar IPVA com desconto à vista termina nesta quinta-feira em MS

Cerca de 870 mil veículos estão incluídos na base de cobrança

08 janeiro 2026 - 08h39Luiz Vinicius
Pagamento com desconto se encerra após prazo estendidoPagamento com desconto se encerra após prazo estendido   (Geraldo Bubniak/AEN)

O prazo para pagamento do IPVA à vista com desconto de 15% termina nesta quinta-feira, dia 8, em Mato Grosso do Sul, após o governo ter dado mais dias para a população se programar.

O desconto de 15% para pagamento à vista, mantido pelo Governo do Estado, supera a média nacional - que varia entre 3% e 10% - e reflete uma política fiscal consistente, voltada à valorização do contribuinte adimplente.

A medida gera economia imediata para as famílias sul-mato-grossenses e contribui para a redução da inadimplência.

Para os contribuintes que optarem pelo parcelamento, o imposto poderá ser dividido em até cinco parcelas, com os seguintes vencimentos:

  • 1ª parcela: 30 de janeiro
  • 2ª parcela: 27 de fevereiro
  • 3ª parcela: 31 de março
  • 4ª parcela: 30 de abril
  • 5ª parcela: 29 de maio

Neste exercício, cerca de 870 mil veículos estão incluídos na base de cobrança do IPVA em Mato Grosso do Sul. O valor mínimo do imposto é de R$ 30 para motocicletas e R$ 55 para os demais veículos, assegurando maior flexibilidade aos contribuintes.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação -
Cidade
Estudo revela aumento de 396% no IPTU de imóvel no Jardim Pênfigo na Capital
Mutirão do MEI ajuda microempreendedores individuais com serviços gratuitos
Cidade
Mutirão do MEI ajuda microempreendedores individuais com serviços gratuitos
Fumacê em Campo Grande
Cidade
Tá na rota? Fumacê percorre cinco bairros nesta quarta-feira
Sede da Central de Atendimento
Cidade
IPTU tem prazo prorrogado para 12 de fevereiro com 10% de desconto
Governador Eduardo Riedel
Cidade
Governador Riedel assume presidência do Brasil Central
Construção do acesso à ponte internacional da Rota Bioceânica
Cidade
Obras do DNIT em MS avançam e têm entregas previstas até julho de 2026
Reunião define prorrogação do IPTU e descentralização do atendimento
Cidade
Reunião define prorrogação do IPTU e descentralização do atendimento
Meramente ilustrativa -
Polícia
Meninas fogem de abrigo, pegam carro de app e são encontradas em motel de Campo Grande
Rafael Tavares, presidente da Comissão especial
Cidade
Comissão do IPTU avalia sessão extraordinária na próxima semana para suspender aumento
Foto: Freepik
Cidade
Prefeitura divulga locais e horários das provas de concurso público de Batayporã

Mais Lidas

Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Foto: Shutterstock
Polícia
Filho mata mãe e irmão de dez anos esfaqueados
Meramente ilustrativa -
Polícia
Meninas fogem de abrigo, pegam carro de app e são encontradas em motel de Campo Grande