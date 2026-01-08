Prazo para quitar IPVA com desconto à vista termina nesta quinta-feira em MS

O prazo para pagamento do IPVA à vista com desconto de 15% termina nesta quinta-feira, dia 8, em Mato Grosso do Sul, após o governo ter dado mais dias para a população se programar.

O desconto de 15% para pagamento à vista, mantido pelo Governo do Estado, supera a média nacional - que varia entre 3% e 10% - e reflete uma política fiscal consistente, voltada à valorização do contribuinte adimplente.

A medida gera economia imediata para as famílias sul-mato-grossenses e contribui para a redução da inadimplência.

Para os contribuintes que optarem pelo parcelamento, o imposto poderá ser dividido em até cinco parcelas, com os seguintes vencimentos:

1ª parcela: 30 de janeiro

2ª parcela: 27 de fevereiro

3ª parcela: 31 de março

4ª parcela: 30 de abril

5ª parcela: 29 de maio

Neste exercício, cerca de 870 mil veículos estão incluídos na base de cobrança do IPVA em Mato Grosso do Sul. O valor mínimo do imposto é de R$ 30 para motocicletas e R$ 55 para os demais veículos, assegurando maior flexibilidade aos contribuintes.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também