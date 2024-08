Prefeitura contrata firma para restaurar asfalto da Ernesto Geisel por R$ 5 milhões

A prefeitura de Campo Grande, sob a gestão da prefeita Adriane Lopes (PP), contratou a empresa AR Pavimentação e Sinalização Ltda para a execução de obras de restauração funcional do pavimento asfáltico na Avenida Ernesto Geisel.

A empresa receberá um valor total de R$ 5.180.249,98 (cinco milhões, cento e oitenta mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos) do erário público.

Segundo o Pregão Eletrônico n. 103/2024, o trecho a ser restaurado compreende a Avenida Ernesto Geisel, entre a Rua Santa Adélia e a Avenida Afonso Pena, abrangendo ambos os lados da via.

A duração das obras está prevista para um prazo total de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento pela contratada da Ordem de Execução dos Serviços.

