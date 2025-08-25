Sorteio de moradias para idosos no Condomínio Vila da Melhor Idade será nesta sexta (29)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), realizará na próxima sexta-feira (29), a partir das 8h, o sorteio presencial de 40 idosos que serão contemplados com moradias no empreendimento Condomínio Vila da Melhor Idade, localizado na Avenida Fábio Zahran, esquina com a Avenida Fernando Corrêa da Costa, no bairro Vila Carvalho.

A ação integra o Programa de Locação Social – Parque Público e visa atender idosos previamente habilitados conforme o edital EMHA/GLOS n. 27/2025. O evento também sorteará outros 40 nomes para compor a lista de suplentes.

De acordo com o edital, os selecionados terão acesso a moradias totalmente subsidiadas pelo Município, sendo obrigados apenas ao pagamento da taxa de condomínio, no valor de R$ 155,00, com reajuste anual pelo IPCA-E. Os apartamentos no térreo serão, preferencialmente, destinados a pessoas idosas com deficiência.

A seleção será realizada por grupos, respeitando critérios de prioridade:

Grupo I (5%): 2 vagas para idosos com mais de 80 anos e 2 suplentes;

Grupo II (10%): 4 vagas para idosos com deficiência e 4 suplentes;

Grupo III (85%): 34 vagas para o público geral e 34 suplentes.

Importante destacar que os candidatos que se enquadrarem nas cotas também participarão do sorteio geral.

Após o sorteio, será publicado um edital de convocação no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), informando dia e horário para entrega de documentos na sede da EMHA. Os convocados deverão apresentar, em bom estado, os seguintes documentos originais:

Documento de identidade e CPF; Certidão de estado civil; Comprovante de renda ou declaração de rendimentos; Certidão negativa de bens imóveis emitida por todos os cartórios de registro de imóveis da capital.

Caso haja pendência documental, o sorteado terá 15 dias, sem possibilidade de prorrogação, para regularizar a situação. Candidatos que não apresentarem a documentação exigida ou fornecerem informações falsas serão desclassificados, e as vagas serão destinadas aos suplentes.

Participação obrigatória

Estão convocados a participar do sorteio todos os habilitados conforme o edital anterior (GLOS/EMHA n. 21/2025), publicado no Diogrande n. 8.024, em edição extra de 14 de agosto de 2025.

Para mais informações e esclarecimentos, os interessados devem procurar a Gerência de Locação Social da EMHA na R. Íria Loureiro Viana, 415 - Vila Oriente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também