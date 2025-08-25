Menu
Sorteio de moradias para idosos no Condomínio Vila da Melhor Idade será nesta sexta (29)

Serão contemplados no empreendimento 80 idosos, sendo que metade ficará na lista de suplentes

25 agosto 2025 - 10h51

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), realizará na próxima sexta-feira (29), a partir das 8h, o sorteio presencial de 40 idosos que serão contemplados com moradias no empreendimento Condomínio Vila da Melhor Idade, localizado na Avenida Fábio Zahran, esquina com a Avenida Fernando Corrêa da Costa, no bairro Vila Carvalho.

A ação integra o Programa de Locação Social – Parque Público e visa atender idosos previamente habilitados conforme o edital EMHA/GLOS n. 27/2025. O evento também sorteará outros 40 nomes para compor a lista de suplentes.

De acordo com o edital, os selecionados terão acesso a moradias totalmente subsidiadas pelo Município, sendo obrigados apenas ao pagamento da taxa de condomínio, no valor de R$ 155,00, com reajuste anual pelo IPCA-E. Os apartamentos no térreo serão, preferencialmente, destinados a pessoas idosas com deficiência.

A seleção será realizada por grupos, respeitando critérios de prioridade:

Grupo I (5%): 2 vagas para idosos com mais de 80 anos e 2 suplentes;

Grupo II (10%): 4 vagas para idosos com deficiência e 4 suplentes;

Grupo III (85%): 34 vagas para o público geral e 34 suplentes.

Importante destacar que os candidatos que se enquadrarem nas cotas também participarão do sorteio geral.

Após o sorteio, será publicado um edital de convocação no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), informando dia e horário para entrega de documentos na sede da EMHA. Os convocados deverão apresentar, em bom estado, os seguintes documentos originais:

Documento de identidade e CPF; Certidão de estado civil; Comprovante de renda ou declaração de rendimentos; Certidão negativa de bens imóveis emitida por todos os cartórios de registro de imóveis da capital.

Caso haja pendência documental, o sorteado terá 15 dias, sem possibilidade de prorrogação, para regularizar a situação. Candidatos que não apresentarem a documentação exigida ou fornecerem informações falsas serão desclassificados, e as vagas serão destinadas aos suplentes.

Participação obrigatória

Estão convocados a participar do sorteio todos os habilitados conforme o edital anterior (GLOS/EMHA n. 21/2025), publicado no Diogrande n. 8.024, em edição extra de 14 de agosto de 2025.

Para mais informações e esclarecimentos, os interessados devem procurar a Gerência de Locação Social da EMHA na R. Íria Loureiro Viana, 415 - Vila Oriente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

