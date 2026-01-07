Tá na rota? Fumacê percorre cinco bairros nesta quarta-feira

O serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, percorre cinco bairros nesta quarta-feira (07). As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) circularão das 16h às 22h.

O carro de combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de arboviroses como Dengue, Zika e Chikungunya, passarão pelas ruas dos seguintes bairros: Universitário, Alves Pereira, Centro Oeste, Los Angeles e Pioneiros.

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.

