O avanço de uma frente fria associado ao transporte de calor e umidade mudará o tempo em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (23). A formação de áreas de instabilidade e a baixa pressão favorecem o aumento de nuvens e pancadas de chuva.

Existe risco para a ocorrência de tempestades localizadas e acumulados expressivos de chuva no estado. Os modelos meteorológicos indicam volumes que podem superar os 40 milímetros em 24 horas, principalmente no Sul, Sudoeste e na Capital.

Os ventos sopram do quadrante norte e mudam para o sul ao longo do dia com velocidade de até 70 km/h. As rajadas pontuais podem ultrapassar os 80 km/h nas áreas mais afetadas pela chegada da frente fria.

Na região de Campo Grande, os termômetros devem registrar temperaturas mínimas entre 17°C e 20°C e máximas variando de 23°C a 29°C. No Sul e Cone-Sul, as mínimas caem para até 13°C, enquanto a máxima no Norte pode atingir 34°C.

O Alerta de tempestades segue ativo para a maior parte dos municípios sul-mato-grossenses durante toda a quinta-feira. A população deve ficar atenta para eventuais quedas de galhos de árvores e oscilações no fornecimento de energia elétrica.