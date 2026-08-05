A quarta-feira traz tempo firme com sol e variação de nebulosidade na maior parte de Mato Grosso do Sul. No entanto, a aproximação de uma frente fria e o transporte de calor provocam instabilidades em áreas específicas.

Há previsão de chuvas e tempestades isoladas com raios, rajadas de vento e queda pontual de granizo nas regiões Sudoeste, Pantaneira, Sul, Sudeste e Leste. Os ventos soprarm do norte, podendo superar os 60 km/h.

Na Capital, os termômetros registram variações amenas e moderadas ao longo do dia. Em Campo Grande, as temperaturas mínimas oscilam entre 19°C e 21°C, enquanto as máximas previstas ficam na faixa entre 29°C e 31°C.

Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, os termômetros marcam mínimas entre 16°C e 18°C e máximas de 26°C a 31°C. Já no Bolsão, Norte e Leste do Estado, a variação térmica fica entre 17°C e 35°C.

O calor mais intenso do dia concentra-se nas regiões Pantaneira e Sudoeste do Estado. Nestas localidades, as mínimas variam entre 18°C e 23°C, enquanto as máximas sobem rapidamente e alcançam até 36°C.