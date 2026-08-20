Mato Grosso do Sul inicia nesta quinta-feira (20) uma série de capacitações para preparar os serviços de saúde diante de possíveis impactos do El Niño. As atividades serão realizadas nas nove regiões do Estado e vão abordar situações como ondas de calor, estiagens, queimadas, chuvas intensas e aumento de doenças respiratórias e arboviroses.

A programação começa pela Região Centro, com municípios próximos a Campo Grande, e seguirá para as demais regiões. Também haverá treinamento específico para profissionais da Capital e, em 31 de agosto, para equipes que atendem populações indígenas, quilombolas e ribeirinhas.

Os profissionais participarão de simulados de situações de emergência, como o aumento de casos respiratórios durante queimadas, seguido pela chegada de pacientes com sintomas de dengue ou chikungunya. A proposta é avaliar como os serviços podem reorganizar equipes, ampliar a capacidade de atendimento e transferir pacientes quando necessário.

A Secretaria de Estado de Saúde também prepara um material com orientações de manejo clínico para médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. A Defesa Civil participará das capacitações para orientar sobre alertas e atuação durante eventos extremos.

O cenário das arboviroses também está entre os pontos de atenção. Até a Semana Epidemiológica 31, Mato Grosso do Sul registrou 4.551 casos prováveis e 1.933 confirmados de dengue. Para chikungunya, até 11 de agosto, foram 12.520 casos prováveis, 9.961 confirmados e 30 óbitos confirmados.

A preparação envolve áreas como Vigilância, Atenção Primária, Rede de Urgência e Emergência, Saúde Indígena e Vigilância Hospitalar. A população também é orientada a manter a eliminação de criadouros do Aedes aegypti e procurar uma unidade de saúde diante de sintomas como febre, dores no corpo ou nas articulações e manchas na pele.