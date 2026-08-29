O sábado (29) será de calorão em Mato Grosso do Sul, com os termômetros podendo chegar aos 40°C em Corumbá, conforme a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento e Clima de Mato Grosso do Sul). Em Campo Grande, o dia terá sol e variação de nebulosidade, com temperaturas entre 25°C e 33°C e baixa possibilidade de chuva.

Na região Pantaneira, além de Corumbá, Porto Murtinho pode chegar aos 38°C, enquanto Aquidauana tem previsão de máxima de 38°C. Em Coxim, os termômetros devem variar entre 26°C e 37°C.

No leste do Estado, Paranaíba pode registrar 38°C, enquanto Três Lagoas deve chegar aos 36°C. Já em Dourados, a previsão aponta mínima de 22°C e máxima de 36°C, enquanto Ponta Porã terá temperaturas entre 26°C e 33°C.

Apesar da predominância de tempo firme, podem ocorrer pancadas de chuva isoladas, com baixa probabilidade. A umidade relativa do ar pode ficar entre 10% e 30%, e os ventos devem ter velocidades de 40 a 60 km/h, com rajadas superiores a 60 km/h.