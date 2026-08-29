Foi identificado como Bruno Pereira Barboza, de 35 anos, o homem que foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Lagoa Bonita, na noite desta sexta-feira, dia 29, em Campo Grande.

O outro homem que estava na presença da vítima foi socorrido em estado grave e encaminhado para a Santa Casa.

Segundo apurado pela reportagem, o crime teve participação de ao menos quatro pessoas e estaria ligado potencialmente a uma guerra entre facções criminosas.

O caso ainda é investigado pela Polícia Civil e nenhuma linha de investigação é descartada no momento.

Os suspeitos fugiram utilizando um veículo Ford Ka, de cor branca.