Polícia
Morto no Lagoa Park é identificado e crime pode estar ligado a guerra de facção
Segunda vítima dos disparos foi socorrida e está em estado grave
Foi identificado como Bruno Pereira Barboza, de 35 anos, o homem que foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Lagoa Bonita, na noite desta sexta-feira, dia 29, em Campo Grande.
O outro homem que estava na presença da vítima foi socorrido em estado grave e encaminhado para a Santa Casa.
Segundo apurado pela reportagem, o crime teve participação de ao menos quatro pessoas e estaria ligado potencialmente a uma guerra entre facções criminosas.
O caso ainda é investigado pela Polícia Civil e nenhuma linha de investigação é descartada no momento.
Os suspeitos fugiram utilizando um veículo Ford Ka, de cor branca.