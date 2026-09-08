Mato Grosso do Sul terá uma terça-feira (8) marcada pela grande variação de temperatura. A massa de ar frio e seco mantém o tempo firme, com sol entre períodos de nebulosidade, enquanto as máximas podem chegar aos 34°C em algumas regiões do Estado.

O frio será mais sentido durante a manhã, principalmente no centro-sul. As mínimas ficam entre 9°C e 16°C nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, enquanto Campo Grande deve registrar entre 12°C e 16°C. No decorrer do dia, os termômetros sobem e a amplitude térmica pode superar 15°C a 20°C em algumas localidades.

As maiores temperaturas estão previstas para o Pantanal, Sudoeste, Bolsão, Norte e Leste, onde as máximas podem variar de 27°C a 33°C. Na Capital, a previsão indica máxima de 28°C.

Além do calor durante a tarde, a baixa umidade relativa do ar será outro destaque. Os índices podem ficar entre 15% e 35% em algumas cidades, condição que exige atenção, principalmente nos períodos mais quentes do dia.

Os ventos predominam do quadrante sul, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h e possibilidade de rajadas superiores a 50 km/h. A combinação entre frio pela manhã e calor à tarde reforça a característica de forte amplitude térmica no Estado.