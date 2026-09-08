Antônio Pedro Zardin, de 42 anos, e as filhas Maria Fernanda, de 15, e Maria Carolina, de 11, são as vítimas fatais do grave acidente na manhã desta segunda-feira (7), na BR-163, em São Gabriel do Oeste, a cerca de 140 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado, os três estavam em uma Ford Ranger que seguia pela rodovia com destino à Capital, pai e filhas viajavam para Campo Grande para acompanhar o velório do avô das meninas, quando a caminhonete colidiu frontalmente com um caminhão.

A família já havia enfrentado outras perdas recentes. Em janeiro de 2025, a mãe das meninas morreu após lutar contra um câncer. Posteriormente, a mãe de Antônio também faleceu. Desde então, pai e filhas viviam juntos.

Equipes da Motiva Pantanal, do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas e atenderam a ocorrência.