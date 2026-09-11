Mato Grosso do Sul terá uma sexta-feira (11) de calor intenso, aumento da nebulosidade e possibilidade de tempestades em pontos isolados. A combinação entre as altas temperaturas e o avanço de um sistema atmosférico deve favorecer chuvas de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Os acumulados podem superar os 50 milímetros em 24 horas, principalmente nas regiões Centro-Sul, Sudeste e Leste do Estado. Além da chuva, os ventos devem soprar predominantemente dos quadrantes norte e noroeste, com velocidades entre 60 e 70 km/h e rajadas que podem ultrapassar os 80 km/h.

Apesar da possibilidade de chuva, o calor continua predominando em boa parte de Mato Grosso do Sul. As temperaturas podem chegar aos 41°C nas regiões Pantaneira e Sudoeste, que devem registrar mínimas entre 24°C e 27°C.

No Bolsão, Norte e Leste, os termômetros devem variar entre 22°C e 24°C pela manhã, com máximas de 33°C a 37°C. Já no Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as mínimas ficam entre 20°C e 23°C, enquanto as máximas podem alcançar de 30°C a 33°C.

Em Campo Grande, a previsão aponta mínima entre 22°C e 24°C e máxima de até 33°C. Ao longo do dia, o transporte de ar quente e úmido, associado à atuação de um amplo cavado atmosférico, deve aumentar a instabilidade e favorecer a ocorrência de chuvas no Estado.