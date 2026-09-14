A frente fria que avançou pelo estado e já está sobre o Oceano Atlântico ainda deve influenciar o tempo em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (14). O avanço do ar frio mantém as temperaturas mais baixas, principalmente no centro-sul, onde as mínimas podem chegar a 10°C.

Apesar do frio, algumas áreas ainda podem registrar chuva ao longo do dia, com possibilidade de pancadas mais intensas e tempestades pontuais. Os ventos sopram do quadrante sul, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, podendo superar essa marca em rajadas isoladas.

Nas regiões Sul, Cone-Sul, Grande Dourados e Leste, os termômetros devem marcar entre 10°C e 14°C pela manhã, com máximas de 17°C a 19°C.

Já nas regiões Pantaneira e Sudoeste, as mínimas ficam entre 16°C e 18°C, enquanto as máximas podem variar de 22°C a 29°C. No Bolsão e Norte, os termômetros devem oscilar entre 16°C e 20°C nas mínimas e chegar a 30°C durante a tarde.

Em Campo Grande, a previsão indica mínima entre 15°C e 17°C e máxima de 19°C a 21°C. O cenário mantém a Capital sob influência do ar frio, com possibilidade de chuva e ventos ao longo do dia.