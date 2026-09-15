A terça-feira (15) ainda deve começar com bastante nebulosidade e possibilidade de chuva em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul. As instabilidades devem se concentrar principalmente nas áreas centro, leste, sudeste e nordeste do Estado.

Ao longo do dia, porém, a tendência é de melhora nas condições do tempo com o afastamento do eixo do cavado meteorológico. Com a diminuição das instabilidades, algumas regiões podem registrar períodos de abertura de sol.

A atuação dos ventos do quadrante sul e a maior cobertura de nuvens devem manter as temperaturas mais amenas, principalmente durante o amanhecer. No sul do Estado, as mínimas podem ficar entre 12°C e 15°C, enquanto as máximas variam de 20°C a 23°C.

Em Campo Grande, os termômetros devem marcar entre 14°C e 16°C pela manhã, com máxima prevista de 20°C a 22°C. Já nas regiões Pantaneira e Sudoeste, as temperaturas podem chegar a 28°C.

No Bolsão e no Norte, as máximas ficam entre 23°C e 29°C. Os ventos devem atuar entre os quadrantes sul e leste, com velocidades de 30 a 50 km/h e possibilidade de rajadas superiores a 50 km/h.