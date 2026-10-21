Mato Grosso do Sul deve ter mais um dia de calor nesta quarta-feira (21), com temperaturas que podem chegar a 40°C. Apesar do predomínio de sol e variação de nebulosidade, o aquecimento ao longo do dia aumenta as chances de chuva e tempestades isoladas.

As temperaturas mais elevadas são esperadas principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Pantaneira. Com o tempo quente, a umidade relativa do ar também deve permanecer baixa, entre 20% e 40%.

Mesmo que de forma pontual, não estão descartadas chuvas intensas acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. A possibilidade de chuva e tempestades deve aumentar na quinta-feira (22).

Os ventos devem predominar de leste e sudeste, com velocidades entre 30 e 50 km/h. Em alguns pontos, as rajadas podem superar os 60 km/h.

O cenário mantém o contraste entre o calor e o tempo predominantemente firme, mas com possibilidade de mudanças rápidas nas condições meteorológicas, especialmente durante a tarde.