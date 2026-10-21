A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 678 vagas de emprego, distribuídas em 115 funções, nesta quarta-feira (21). As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional.

Entre os destaques estão operador de caixa (75 vagas), atendente de lanchonete (70), auxiliar de limpeza (63), auxiliar de linha de produção (47), repositor de mercadorias (23), técnico de carnes e derivados (21), atendente de lojas e mercados (20), pedreiro (16), frentista (15) e vendedor interno (15).

Do total, 420 vagas não exigem experiência profissional, abrangendo 54 funções. Há ainda 30 oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e 20 vagas temporárias.

Os interessados devem procurar a Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, das 7h às 13h. É importante manter o cadastro atualizado na Carteira de Trabalho Digital.

As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.