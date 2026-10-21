O desembargador Sérgio Fernandes Martins foi eleito para presidir o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) durante o biênio 2027/2028. A informação foi divulgada pela Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (Amamsul).

De acordo com a entidade, o desembargador Dorival Renato Pavan, atual presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), ficará responsável pela Vice-Presidência e pela Corregedoria-Geral Eleitoral.

A eleição também marca a trajetória familiar de Sérgio Fernandes Martins no comando da Justiça Eleitoral sul-mato-grossense. Conforme a Amamsul, seu pai, o desembargador Sérgio Martins Sobrinho, ocupou a presidência do TRE-MS no biênio 1981/1982.

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