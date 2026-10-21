O levantamento aponta que 46,1% dos empresários das capitais que pretendem contratar dão preferência às mulheres, enquanto 17,1% priorizam homens. A preferência feminina aparece principalmente no comércio, citado por 35,9% dos entrevistados, e nas microempresas com até quatro funcionários, com 37,2%.

Entre as funções mais mencionadas estão vendedor (23%), ajudante (22%), entregador e manicure (10% cada), além de caixa e recepcionista, ambos com 9%. A presença de vagas para ajudantes e entregadores também acompanha a demanda por logística ligada às vendas digitais.

Para a presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul (FCDL-MS), Inês Santiago, a preferência está relacionada ao perfil das funções e das empresas contratantes.

Segundo ela, cargos como vendedor, caixa, recepcionista e manicure concentram atividades tradicionalmente ocupadas por mulheres no comércio e nos serviços. A dirigente também destaca que, em empresas pequenas, as contratações costumam ocorrer diretamente e por indicação, em equipes que já podem ser majoritariamente femininas.

Salário médio cai, mas empresas oferecem benefícios - A remuneração média prevista para as vagas temporárias é de R$ 1.805, valor R$ 138 inferior ao registrado em 2025. A jornada diária média também recuou, passando de 7,75 para 7,54 horas. Apesar disso, 71% das empresas consultadas afirmaram oferecer algum tipo de benefício.

A pesquisa tem abrangência nacional e não apresenta dados específicos de Mato Grosso do Sul. Inês Santiago avalia, porém, que os resultados podem ajudar a compreender as tendências do comércio estadual, formado em grande parte por micro e pequenas empresas.

Para a dirigente, as vagas temporárias representam uma oportunidade de entrada no mercado de trabalho para mulheres, enquanto permitem que os lojistas reforcem as equipes diante do aumento da demanda no fim do ano.