Meteorologia mantém previsão de chuva em meio a calor nesta quinta em MS

O clima mantém-se estável para essa quinta-feira, dia 29, em Mato Grosso do Sul. A meteorologia reforça a possibilidade de chuvas ao longo do dia em meio ao sol e calor que fará durante boa parte do dia.

Essas chuvas, inclusive, a meteorologia classifica ela como típicas do verão, dessa forma, aumentando a chance de vir acompanhadas de raios e ventos intensos.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os ventos também estarão em maior evidência, podendo chegar a 50 km/h ou ultrapassarem essa marca.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 21°C e máximas podendo chegar a 34°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 22°C e máximas de 34°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 23°C e máxima de 34°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 21°C e a máxima deve chegar a 347°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 30°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também