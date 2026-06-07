Eu recomendo

Que as mulheres que quiserem arrasar em beleza numa festa que se maquiem com a maquiadora Maria Mesquita que é uma verdadeira artista em make! Ela esconde os “defeitos” , valoriza o ponto forte do rosto deixando a mulher uma verdadeira diva! É minha maquiadora há mais de 40 anos! Não abro mão dela! Ligue para 67 99984- 6685 e agende seu horário!

Eu não recomendo

Que as mulheres usem vestidos de alça, sem mangas ou tomara que caia agora que os dias e noites estão bem fresquinhas ! Mesmo com vestidos de festa, manda a etiqueta que usem uma estola ou paschimina para cobrir os ombros que com os braços devem estar “escondidos” em todas as ocasiões agora no outono/inverno ! Fica a dica!

Rapidinhas.....

--Maio foi um mês pesado com perdas de pessoas queridas ! Primeiro foi a partida do colunista Dácio Corrêa que teve morte natural em sua residência! Depois foi o médico Jesus Francisco de Almeida vítima de um enfarte fulminante! Muito triste!

--Além dessas perdas, o jornalista Neil Brasil diretor da revista AL.SO teve um AVC em sua residência também no mês passado e está internado em estado grave na Santa Casa! Seus amigos tem se revezado nas visitas, nos cuidados e nas orações para que ele tenha uma recuperação plena!

--E na próxima semana começa a Copa do Mundo que certamente vai alterar a rotina dos brasileiros! Aguardemos!

--A empresária Maria Helena Bonotto tem dividido seu tempo entre Campo Grande e várias capitais do país desde que se tornou presidente nacional da BPW, dando atenção e participando das atividades que são inúmeras ! Haja fôlego !

--A empresária Mariza de Alves que comanda o salão Simetria está de “molho” em casa se recuperando de uma cirurgia! Por isso o entra e sai das amigas em sua residência, que vão todos os dias paparicá-la!

Noite dos Namorados

O restaurante Casablanca Adega & Bistro vai abrir suas portas na próxima sexta-feira dia 12, dia dos namorados para uma noite diferente e romântica! Para isso, preparou um cardápio especial; dj para embalar os enamorados sejam namorados, noivos ou casados! E o Casablanca não esqueceu dos avulsos ou seja os solteiros que terão um espaço também para festejarem com amigos (as)! Reservas de mesa pelo telefone 99887-7342!

Previsão

Segundo os metereologistas este será o ano mais frio dos últimos 10 anos com te peraturas que vão surpreender! Segundo os “especialistas” o centro oeste e até o norte/nordeste vão ter dias congelantes! Então, preparemos os casacos e cobertores!

Encontro das Amigas da Loreta

Na próxima quarta feira dia 10 estarei reunindo minhas amigas para um encontro especial com sorteio de prêmios; dj para animar a mulherada e uma surpresa especial para ilustrar o evento! O encontro que sempre realizo duas vezes por ano será no Casablanca Adega & Bistro as 19horas e com certeza será um sucesso tendo em vista que cerca de 60 mulheres já confirmaram presença! O objetivo dessa reunião de mulheres empreendedoras é abrir o leque de relacionamento fazendo novas amizades; divulgar o trabalho e empresas e principalmente confraternizar afinal a vida é tão curta e nos reserva tantas surpresas então vamos nos encontrar, nos abraçar e curtir as amigas!

CUMPRIMENTOS - Ainda recebendo cumprimentos pela troca de idade dia 1o, segunda feira passada, a elegante Ione Albuquerque Pinto que comemorou a data em família! Felicidades!

PODIUM - Quem sobe no Podium esse domingo é a elegante Adriana Ojima , mãe dedicada, pessoa dinâmica , profissional de bom gosto! Estilista criativa, Adriana confecciona vestidos lindíssimos seja de festa, casamento, debutante, mães e madrinhas de casamento em tecidos nobres e couro quando tem a oportunidade de mostrar sua arte, bom gosto e esmero! Adriana é delicada, discreta , excelente companhia sempre requisitada pelos amigos que não abrem mão de tê-la por perto! Quando está em seu atelier Adriana coloca todo seu conhecimento em história da arte e da moda em suas lindas criações ! Além disso Adriana é um ser humano sensível e por isso está sempre atenta às causas sociais que faz questão de ajudar e participar! Por essas e outras que hoje ela ganha medalha de ouro no Podium da vida!

TROCA DE IDADE - Comemorando idade nova amanhã dia 08, a empresária Jacqueline Vargas! Felicidades!

RETOQUE - Essa semana acompanhada da empresária Amanda Cese fiz uma visita a Rosane Grubert referência em harmonização orofacial e aproveitei para dar o retoque no botox! Muita gente me pergunta o que faço que não envelheço e a resposta é: visita trimestral a dra Rosane Grubert em quem tenho confiança total para entregar os cuidados com meu rosto! Faça o mesmo! Ligue para (67) 99142-1998 e agende uma consulta!

TRINCA DE DAMAS - Em dia de festa a empresária do ramo de educação Valéria Masson que comanda a escola Classe A; esta jornalista e a médica Fernanda Rayller!

CIRCULANDO - Já está circulando a revista AL.SO que tem na capa empresários, médicos e profissionais autônomos de destaque em nossa cidade! Os interessados em adquirir a revista (que é de distribuição grátis) podem pegar na loja Inel Classic na rua Euclides da Cunha 89!

CISSA STORE - A delicada combinação do nude com a estampa animal print resulta numa produção sofisticada, feminina e charmosa! Esse look faz parte da coleção outono da loja Cissa Store que está recheada de opções para todas ocasiões! Confira na rua Euclides da Cunha 754!

ROCK IN RIO - Deixe a CVC Viagens levar você ao Rock in Rio que acontecerá em setembro! A CVC providencia desde a passagem aérea, hotel, traslado para os shows até os ingressos! Procure uma agência e tenha todas as informações!