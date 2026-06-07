Loreta Zardo
Loreta Zardo
POSSE NA BPW/CG
Eu recomendo
Que as mulheres que quiserem arrasar em beleza numa festa que se maquiem com a maquiadora Maria Mesquita que é uma verdadeira artista em make! Ela esconde os “defeitos” , valoriza o ponto forte do rosto deixando a mulher uma verdadeira diva! É minha maquiadora há mais de 40 anos! Não abro mão dela! Ligue para 67 99984- 6685 e agende seu horário!
Eu não recomendo
Que as mulheres usem vestidos de alça, sem mangas ou tomara que caia agora que os dias e noites estão bem fresquinhas ! Mesmo com vestidos de festa, manda a etiqueta que usem uma estola ou paschimina para cobrir os ombros que com os braços devem estar “escondidos” em todas as ocasiões agora no outono/inverno ! Fica a dica!
Rapidinhas.....
--Maio foi um mês pesado com perdas de pessoas queridas ! Primeiro foi a partida do colunista Dácio Corrêa que teve morte natural em sua residência! Depois foi o médico Jesus Francisco de Almeida vítima de um enfarte fulminante! Muito triste!
--Além dessas perdas, o jornalista Neil Brasil diretor da revista AL.SO teve um AVC em sua residência também no mês passado e está internado em estado grave na Santa Casa! Seus amigos tem se revezado nas visitas, nos cuidados e nas orações para que ele tenha uma recuperação plena!
--E na próxima semana começa a Copa do Mundo que certamente vai alterar a rotina dos brasileiros! Aguardemos!
--A empresária Maria Helena Bonotto tem dividido seu tempo entre Campo Grande e várias capitais do país desde que se tornou presidente nacional da BPW, dando atenção e participando das atividades que são inúmeras ! Haja fôlego !
--A empresária Mariza de Alves que comanda o salão Simetria está de “molho” em casa se recuperando de uma cirurgia! Por isso o entra e sai das amigas em sua residência, que vão todos os dias paparicá-la!
Noite dos Namorados
O restaurante Casablanca Adega & Bistro vai abrir suas portas na próxima sexta-feira dia 12, dia dos namorados para uma noite diferente e romântica! Para isso, preparou um cardápio especial; dj para embalar os enamorados sejam namorados, noivos ou casados! E o Casablanca não esqueceu dos avulsos ou seja os solteiros que terão um espaço também para festejarem com amigos (as)! Reservas de mesa pelo telefone 99887-7342!
Previsão
Segundo os metereologistas este será o ano mais frio dos últimos 10 anos com te peraturas que vão surpreender! Segundo os “especialistas” o centro oeste e até o norte/nordeste vão ter dias congelantes! Então, preparemos os casacos e cobertores!
Encontro das Amigas da Loreta
Na próxima quarta feira dia 10 estarei reunindo minhas amigas para um encontro especial com sorteio de prêmios; dj para animar a mulherada e uma surpresa especial para ilustrar o evento! O encontro que sempre realizo duas vezes por ano será no Casablanca Adega & Bistro as 19horas e com certeza será um sucesso tendo em vista que cerca de 60 mulheres já confirmaram presença! O objetivo dessa reunião de mulheres empreendedoras é abrir o leque de relacionamento fazendo novas amizades; divulgar o trabalho e empresas e principalmente confraternizar afinal a vida é tão curta e nos reserva tantas surpresas então vamos nos encontrar, nos abraçar e curtir as amigas!