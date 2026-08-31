Em meio a músicas que surgem e desaparecem rapidamente das plataformas digitais, há quem ainda prefira uma noite ao som de canções que já conhece — daquelas que bastam os primeiros acordes para despertar uma lembrança. Em Campo Grande, esse público continua ocupando bares, encontrando os amigos e procurando na música uma experiência que vai além do que está nas paradas do momento.

É esse clima que a programação desta semana do Época Bar e Cozinha pretende levar para a noite da Capital. De quinta-feira (3) a sábado (5), a casa reúne três estilos diferentes, mas com algo em comum: repertórios que atravessaram gerações e continuam encontrando espaço entre os campo-grandenses.

A sequência começa na quinta-feira (3), com a banda Fernando Morreu, que chega ao palco com um repertório voltado ao country e ao rock. A proposta é passear por clássicos que ajudaram a construir esses gêneros e que permanecem presentes na memória de quem cresceu ouvindo essas músicas.

Na sexta-feira (4), é a vez dos Boêmios da Seresta. O grupo resgata um estilo que durante décadas fez parte da vida noturna de Campo Grande, quando a seresta era uma das opções para quem queria reunir amigos, conversar e passar a noite ao som de músicas conhecidas.

Programação Época Bar e Cozinha Foto: divulgação

No sábado (5), Simona retorna ao palco do Época depois de um período sem se apresentar na casa. O show encerra a programação da semana com um repertório de sucessos de outras décadas, mantendo a proposta de apostar em músicas que continuam fazendo parte da memória afetiva do público.

Embora os estilos sejam diferentes, as três apresentações seguem uma mesma linha. Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, clássicos do country, seresta e sucessos de outras épocas dividem espaço na programação e mostram que a nostalgia continua tendo seu lugar na noite campo-grandense.

Mais do que ouvir uma música conhecida, a proposta é criar aquele tipo de ambiente em que o público reconhece a canção, canta junto e, muitas vezes, associa o que está ouvindo a uma história pessoal.

Essa relação com o passado também aparece na própria identidade do Época. O bar e cozinha reúne antiguidades e objetos de outras décadas na decoração, transformando a nostalgia em parte da experiência de quem frequenta o espaço.

A escolha dos artistas segue a mesma direção. Em vez de concentrar a agenda apenas nos sucessos mais recentes, a casa vem abrindo espaço para músicos e bandas que trabalham com repertórios clássicos.

A programação desta semana acaba funcionando, assim, como um retrato de um público que continua saindo à noite, mas sabe exatamente o que quer encontrar: música reconhecível, boa companhia e um ambiente que permita desacelerar.

Programação Época Bar e Cozinha (1) Foto: divulgação

Serviço

Programação musical do Época Bar e Cozinha

Quinta-feira (3/9) — Fernando Morreu

Sexta-feira (4/9) — Boêmios da Seresta

Sábado (5/9) — Simona