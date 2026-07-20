Acostumado a realizar voos internacionais para buscar aeronaves em diferentes partes do mundo, o piloto Mario Jorge, conhecido como "O Comandante", afirma que o maior desafio da nova expedição não será pilotar. Iniciando uma viagem cerca de 180 dias por diversos países, ele disse que o principal objetivo é conhecer novas culturas, explorar paisagens e compartilhar essas experiências com o público.

Segundo o piloto, a experiência acumulada em viagens por países da África, Austrália e Europa faz com que os longos voos sejam encarados como parte da rotina profissional. Desta vez, porém, a proposta é diferente: além de conduzir a aeronave, Mario pretende registrar o cotidiano da jornada, visitar pontos turísticos, conversar com moradores e mostrar aspectos culturais de cada destino.

Entre todos os locais previstos no roteiro, o Alasca ocupa um lugar especial nas expectativas do comandante. Apesar de já ter voado por diferentes regiões do planeta, ele conta que nunca esteve na região e considera a visita a realização de um antigo desejo. O trajeto também inclui países como Japão, China, Coreia do Sul, Rússia, Islândia e Noruega.

A ideia é que o roteiro permaneça flexível, permitindo que a equipe permaneça mais tempo em locais onde haja atrações, eventos ou histórias interessantes para contar. A viagem será acompanhada pelo cinegrafista Gabriel, responsável por registrar a expedição, que terá episódios publicados diariamente nas redes sociais e no YouTube, com a possibilidade de dar origem a um documentário ao final do projeto.

Embora o desafio da viagem seja significativo, Mario Jorge afirma que a maior recompensa estará fora da cabine. "A expectativa maior é a questão de visitação dos lugares, a exploração, ver cultura local, conhecer pessoas, conectar pessoas e trocar culturas", resume o piloto, que vê na expedição uma oportunidade de aproximar diferentes realidades por meio da aviação.