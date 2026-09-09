A nova febre da confeitaria brasileira ganhou uma versão gelada em Campo Grande. O tradicional “morango cravejado”, que viralizou nas redes sociais e passou a aparecer em vitrines de confeitarias de todo o país, agora também pode ser encontrado em forma de gelato na PiùBello.

Na receita que inspirou a novidade, o morango fresco é combinado com brigadeiro branco, chocolate branco e pequenos cristais de caramelo. Já na versão da PiùBello, a fruta aparece em um gelato de morango ao leite, acompanhado por geleia de morangos frescos, brigadeiro branco e crocante de chocolate branco com cristais de açúcar.

A cobertura também leva chocolate branco e o crocante característico da tendência, reunindo em uma mesma colherada a acidez da fruta, a cremosidade do brigadeiro e a crocância do caramelo.

A novidade chega enquanto a PiùBello se aproxima de quatro anos de atuação em Campo Grande, aniversário que será celebrado em janeiro de 2027.

Conhecida pelo conceito “o gelato que aquece o coração”, a marca aposta na produção artesanal e em combinações que unem criatividade e memória afetiva para acompanhar a nova tendência sem deixar de lado sua identidade.

Serviço

PiùBello Gelateria

Rua Vitório Zeola, 912 - Carandá Bosque

Campo Grande (MS)

Terça-feira a domingo, das 12h às 20h

Segunda-feira: fechado