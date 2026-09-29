Uma vaquinha foi criada para ajudar a custear o tratamento de Zara, cadelinha diagnosticada com leishmaniose visceral após apresentar uma complicação nos olhos e correr risco de perder a visão. O tutor, Hamilton Rodrigues, busca arrecadar R$ 2.642,85 para dar continuidade aos cuidados.

O problema começou no fim de agosto. No início de setembro, Zara passou por consulta com um oftalmologista veterinário e iniciou o tratamento. Como não apresentava melhora, novos exames foram realizados e, na quarta-feira (23), saiu o resultado positivo para leishmaniose.

“Ela estava quase perdendo a visão quando a gente iniciou o tratamento e ela não estava melhorando. Descobrimos que a causa é leishmaniose. Não é leve nem grave, mas, se não cuidarmos agora, a chance dela perder a visão é altíssima”, contou Hamilton.

Entre os gastos já feitos estão colírios, antibiótico e outros medicamentos. Agora, o tratamento inclui Milteforan, Alopurinol e medicações associadas, além de itens de proteção e alimentação prescrita.

A família corre contra o tempo para iniciar esta nova etapa e evitar que a inflamação nos olhos provoque danos permanentes à visão de Zara.