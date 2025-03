Mais de 400 mil visualizações! De Campo Grande, cantor faz show na Av. Paulista e viraliza

Com sangue Campo-grandense nas veias, mas um amor platônico pela capital paulista. Essa é a vida do jovem cantor pop Bell Éter, que mora na Cidade Morena, mas viaja para São Paulo ao menos uma vez no mês para realizar um projeto de música de rua por lá, tudo por conta própria.

"Sou artista independente, componho e canto, mas estou só começando. Há 2 anos lancei meu primeiro som no Spotify, mas comecei a tocar na rua em novembro do ano passado", iniciou Bell ao contar sua história.

Ao JD1, ele explicou seu amor pela música, que na verdade mudou sua vida. "A música salvou minha vida num período de depressão profunda. Ela foi a "porta mágica" pela qual consegui escapar e sonhar de novo! Pessoas especiais ouviam minha voz e me faziam acreditar que eu poderia viver disso", detalhou à reportagem.

Como "nem tudo são flores", devido a falta de oportunidades em Campo Grande para o estilo musical voltado para o pop, Bell Éter decidiu arriscar em outra cidade. "Como eu já conhecia a famosa Avenida Paulista, que é sempre viva e com artistas na rua, fui tentar esse sonho lá. Desde então tenho ido eventualmente para essa cidade onde me sinto tão a vontade. Atualmente vivo da minha profissão de professor de penteados, na área da beleza, mas meu sonho é viver da minha voz e da minha música", finalizou o artista.

Cantando músicas autorais ou covers, o jovem cantor tem conquistado seu espaço na música de pouco em pouco, não apenas na Avenida Paulista mas também na internet. Em alguns vídeos postados em seus perfis nas redes sociais, o artista já alcançou 433 mil visualizações. Aos poucos, o sonho de viver da arte e da música vai acontecendo. Assista:

