Projeto "Dia do Desejo" leva visita de pet e transforma internaÃ§Ã£o de menina de 10 anos

O projeto “Dia do Desejo”, do Hospital Unimed Campo Grande, proporcionou um momento inesquecível para Nicoly Tavares Ayala, de 10 anos, internada há 15 dias para tratar uma pneumonia. A iniciativa levou Bud, Lhasa Apso da família, para surpreender a menina e transformar seu dia na Pediatria.

A visita surgiu a partir do olhar atento da equipe assistencial, que percebeu que Nicoly estava mais quieta e triste pela saudade de casa e do seu cachorro. Com apoio da mãe, Mitchele Caroline Lima Tavares, os profissionais organizaram a surpresa, com direito a crachá de visitante com seu nome, o cãozinho protagonizou um momento inesquecível.

Após liberação da equipe de infectologia, apresentação do certificado de saúde e cuidados como banho no dia da visita, Bud chegou ao hospital com direito a crachá de visitante. O reencontro foi cheio de emoção. “Estou me sentindo mais feliz”, disse Nicoly.

Para a mãe, o gesto reforça o cuidado humanizado durante a internação. “A visita do Bud deixou ela com o coração mais quentinho”, afirmou Mitchele.

O “Dia do Desejo” é voltado a pacientes em internações prolongadas e busca realizar pequenos desejos que promovam bem-estar e contribuam para a melhora emocional, reforçando o compromisso da Unimed Campo Grande com um cuidado mais humano e acolhedor.

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