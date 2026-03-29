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Comportamento

Confeiteira confecciona ovos de Páscoa personalizados para pets na Capital

Receitas aprovadas por veterinários e adaptadas a cada animal encantam tutores e seus bichinhos

29 março 2026 - 13h10Taynara Menezes

A Páscoa ganhou um toque especial para cães e gatos com a criação de ovos personalizados feitos pela Cake Pet, confeitaria criada pela Lindy dos Santos, que além de ser apaixonada por doces, divide o mesmo sentimento pelos animais. As delícias são produzidas especialmente para pets, com atenção a alergias, restrições alimentares e preferências individuais.

A empreendedora iniciou o negócio durante a pandemia, quando começou a confeitar bolinhos para seus próprios animais. "Passei muito tempo em casa e comecei a produzir bolinhos para os meus pets. Eles eram menores, então chamava algumas amigas para provar, e elas adoraram. Algumas até queriam encomendar", conta.

Com a demanda crescente, ela decidiu investir em cursos de confeitaria, hoje ela produz de tudo um pouco, biscoitos, petiscos e bolos. "A ideia de fazer bolo para cachorro ficou na minha cabeça. Queria criar bolos tão bonitos que o tutor olhasse e pensasse que era um bolo de humano. Hoje, qualquer pessoa olhando não acredita que são bolos para cachorro", afirma.

Antes da pandemia, a empreendedora trabalhava com cestas de café da manhã, mas hoje dedica a maior parte do seu tempo à produção de bolos e ovos de Páscoa para pets. "Hoje, esse trabalho ocupa cerca de 80% do meu tempo. É um mercado novo e curioso, mas há muita demanda. Cada vez mais, casais têm os pets como filhos e procuram alimentação natural, bolos de aniversário, petisco, é um universo muito amplo", explica.

As datas comemorativas também são foco da confeiteira, uma época oportuna para investir na criatividade das receitas e garantir muito trabalho. "A gente aproveita todas as datas e produz kits especiais, como ovos de Páscoa para pets. É uma forma de celebrar esses serzinhos que só dão amor para a gente", conta emocionada.

De acordo com Lindy, cada receita é desenvolvida com acompanhamento de veterinários e nutrólogos, pensando no bem-estar de cada cliente. "Tudo é sem glúten, sem lactose e adaptado para cada pet. Alguns têm alergias, então ajustamos proteínas, ovos, tudo depende do cliente. É bem individualizado e personalizado", detalha.

Além de entregar um trabalho saboroso, a maior recompensa para a empreendedora é fazer parte de histórias e ver a alegria dos tutores com o resultado. "É emocionante porque sentimos o amor que eles têm pelos bichinhos. Ver meu trabalho reconhecido me deixa muito realizada. Graças a Deus, até hoje não tive uma única reclamação", conclui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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