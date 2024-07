Não quer mais: Neymar processa um de seus sósias

Polêmica! Segundo a coluna Gente, da revista Veja, o jogador Neymar Jr. entrou com uma ação de oposição no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) para impedir que Eigon Oliveira use o termo “Sósia do Ney” como marca.

Não está claro o motivo de Neymar tentar travar a utilização do nome e uma curiosidade chama a atenção: os dois já contracenaram juntos para uma publicidade e participaram de programas de televisão.

Enganou a TV Mexicana

O canal de TV mexicano TUDN postou uma entrevista com Eigon Oliver, o sósia de Neymar, em março, acreditando se tratar do jogador do Al-Hilal e Seleção Brasileira.

Quem é o sósia de Neymar?

Enquanto Neymar se recuperava de uma lesão no tornozelo direito, no fim de 2022, seu sósia oficial gerou muito entretenimento no Qatar, durante a Copa do Mundo. Na ocasião, Eigon Oliveira conseguiu enganar torcedores e até mesmo trabalhadores de estádios, que pensavam estar falando com o jogador.

O paulista, que já trabalhou como garçom, é confundido com o atleta há alguns anos, como em um shopping de São Paulo, em 2021, quando uma multidão ficou ao seu redor. Avançando para 2022, no Qatar, a história se repetiu na arquibancada do jogo do Brasil contra a Suíça e o rapaz se viu rodeado por fãs de Neymar, que pediam uma foto ou até mesmo um olhar. Em um vídeo divulgado pelo sósia, alguns jogadores da Seleção, que estavam se aquecendo no campo, olham para o local sem entender o que acontecia.

O jogo de imitação foi ficando cada vez mais sério e, enfim, virou trabalho. O sósia chegou a estrelar programas da Rede Globo e até mesmo virou dublê do ídolo em cerca de 20 comerciais. Foi em uma dessas gravações que Eigon conheceu Neymar, que levava a situação de forma bem humorada.

Com informações do Metrópoles

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também