O tradicional Arraial de Santo Antônio começa nesta quinta-feira (11) e segue até domingo (14) na Praça do Rádio Clube, no Centro de Campo Grande, reunindo gastronomia, música, cultura popular e celebrações religiosas em um dos eventos mais tradicionais da Capital.

Ao todo, serão 18 barracas com opções que fazem parte da culinária típica das festas juninas, como arroz carreteiro, pastel, espetinhos, cachorro-quente e caldos, além de refrigerantes. Entre as novidades desta edição está o choripán. Para os amantes de doces, o cardápio inclui arroz doce, maçã do amor e outras sobremesas tradicionais que remetem às festas de antigamente.

A programação cultural contará com apresentações musicais e atividades para toda a família durante os quatro dias de evento. No sábado (13), haverá ainda a transmissão em telão do primeiro jogo da Copa do Mundo, com estrutura preparada para receber o público.

Os horários variam ao longo da programação: na quinta (11) e sexta-feira (12), as atividades começam às 18h. No sábado (13), a abertura será às 14h, e no domingo (14), último dia do evento, às 15h.

Como parte das celebrações em homenagem a Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande, também está prevista uma procissão até a Catedral, reforçando o caráter religioso do arraial.

Realizado anualmente, o Arraial de Santo Antônio é um dos eventos mais aguardados do calendário cultural da cidade, reunindo tradição, fé, música e gastronomia típica na Praça do Rádio Clube.