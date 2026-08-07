O 19º Festival do Sobá é o destaque da programação do fim de semana em Campo Grande, com gastronomia japonesa, apresentações culturais, oficinas e shows na Feira Central. Além do evento tradicional, a cidade também terá espetáculos, concurso cosplay, feiras especiais e outras atrações gratuitas para o público.

SEXTA-FEIRA

19º Festival do Sobá – A Feira Central recebe mais um dia de programação do festival, com atrações culturais, oficinas e apresentações musicais. Os restaurantes participantes também oferecem o tradicional sobá pequeno por R$ 30.

Horário: A partir das 17h

Local: Feira Central

Entrada: Gratuita

Espetáculo "Três Vírgula Quatro Graus na Escala Richter" – A Cia. Ofit sobe ao palco com uma montagem que aborda os desafios das relações humanas por meio de uma narrativa marcada por emoção, tensão e despedidas.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200

Entrada: Gratuita

"Vital – O Musical dos Paralamas" – O espetáculo homenageia a trajetória dos Paralamas do Sucesso, reunindo os maiores sucessos da banda em uma produção que celebra seus 40 anos de carreira.

Horário: 20h

Local: Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo

Entrada: A partir de R$ 25

Lana Del Rey Experience – A festa temática inspirada na cantora promete uma noite para os fãs com mais de cinco horas de discotecagem, sucessos da artista, ambientação especial, brindes e uma atmosfera inspirada na estética vintage e sad girl.

Horário: A partir das 20h (evento das 22h às 2h30)

Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186, Centro

Entrada: A partir de R$ 25 no Sympla.

Especial Metallica e Megadeth com a banda Nomads – A banda Nomads apresenta um show especial em homenagem a Metallica e Megadeth, levando ao palco clássicos do thrash metal em uma noite de muito rock na Cervejaria Canalhas.

Horário: Sexta-feira (7)

Local: Cervejaria Canalhas – Rua Oceano Atlântico, 99, Chácara Cachoeira

Entrada: Ingressos antecipados pelo Sympla.

SÁBADO

19º Festival do Sobá – O Festival continua com mais um dia de atrações culturais, oficinas e apresentações musicais. Os restaurantes participantes também oferecem o tradicional sobá pequeno por R$ 30.

Horário: A partir das 17h

Local: Feira Central

Entrada: Gratuita

Feira Mixturô – A Praça do Peixe recebe uma edição especial da feira em homenagem ao Dia dos Pais, reunindo opções de moda, gastronomia, artesanato e apresentações musicais para toda a família.

Horário: Das 17h às 22h

Local: Praça do Peixe – Avenida Bom Pastor

Entrada: Gratuita

Mês Numetal Blues Bar – Slipknot Cover com Wormz – A segunda noite do maior evento de nu metal de Mato Grosso do Sul traz a banda Wormz, considerada uma das principais covers de Slipknot do país, além da abertura com a banda Kefla, que apresenta sucessos do Korn e outros clássicos do metal.

Horário: Consulte a programação do evento

Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186, Centro

Entrada: Ingressos antecipados pelo link de vendas

Matsuri Dance – Aulão gratuito – A Casa de Cultura promove uma imersão na cultura japonesa com aula aberta de Matsuri Dance, reunindo dança, integração e preparação para o Bon Odori 2026, tradicional festival japonês de Campo Grande.

Horário: Das 9h às 11h45

Local: Casa de Cultura – Avenida Afonso Pena, 2.270, Centro

Entrada: Gratuita (inscrições presenciais)

O Sistema Feudal – Especial System Of A Down – A Cervejaria Canalhas recebe uma noite dedicada ao metal com o show da banda O Sistema Feudal, que homenageia o System Of A Down com riffs marcantes, energia intensa e os grandes sucessos do grupo. A abertura fica por conta da banda Monsters.

Horário: A partir das 18h

Local: Cervejaria Canalhas – Rua Oceano Atlântico, 99, Chácara Cachoeira

Entrada: Consulte os ingressos.

DOMINGO

Feira Praça Bolívia – Especial Dia dos Pais – A Praça Bolívia recebe uma edição especial da feira em homenagem ao Dia dos Pais, com opções gastronômicas, artesanato e uma programação musical para animar o público durante a manhã.

Horário: Das 9h às 14h

Local: Praça Bolívia – Bairro Santa Fé

Entrada: Gratuita

Feira Mixturô – A edição especial da feira reúne expositores de moda, artesanato e gastronomia, além de atrações musicais que completam a programação na Praça do Peixe.

Horário: Das 17h às 22h

Local: Praça do Peixe – Avenida Bom Pastor

Entrada: Gratuita

Feira do Panamá – Especial Dia dos Pais – A tradicional feira do Bairro Panamá promove uma manhã de cultura, lazer e compras, com brechós, artesanato, gastronomia e apresentações musicais para o público.

Horário: Das 9h às 15h

Local: Praça do Panamá – Rua Palestina, 1144

Entrada: Gratuita

Concurso Cosplay – Parada Nerd Pocket 2026 – O evento nerd promove um concurso de cosplay, que valoriza criatividade e caracterização dos participantes. A disputa aceita fantasias feitas à mão, compradas, emprestadas ou modificadas, com foco na apresentação e na diversão.

Horário: 20h

Data: 09 de agosto de 2026 (domingo)

Local: Feira Central de Campo Grande/MS

Entrada: Gratuita