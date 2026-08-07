A família da recém-nascida desaparecida em Campo Grande apresentou uma nova versão sobre o caso, apontando que a mãe e a irmã foram vítimas de uma emboscada. Segundo relato de uma amiga da família, a suspeita vinha mantendo contato com a mãe desde o final da gestação.

A mulher frequentava a residência sob o pretexto de doar roupas e oferecer um ensaio fotográfico para a recém-nascida. Após tentativas frustradas de levar a criança para as fotos, a suspeita ofereceu dinheiro para que a mãe cuidasse de outra bebê em sua residência.

A mãe aceitou a proposta e foi ao local acompanhada da irmã de 12 anos, mas ambas teriam sido rendidas e amarradas ao chegar. A adolescente teria ficado presa no banheiro, enquanto a mãe foi mantida sob ameaça em outro cômodo com a filha.

Durante a madrugada, os criminosos teriam cobrado a entrega da bebê como condição para libertar as duas com vida. Os suspeitos teriam ameaçado matar e enterrar as vítimas em uma cova que alegavam já estar preparada no local.

Após aceitarem a exigência sob coação, as duas foram libertadas em um terreno baldio na Avenida Gury Marques por volta da 1h. A mãe compareceu à delegacia para registrar o boletim de ocorrência e prestar depoimento sobre os momentos de terror.

A Polícia Civil investiga o relato, mas não descarta outras hipóteses para o sumiço da recém-nascida. Uma das linhas apura se a bebê pode ter sido entregue pelo pai, ligado a uma facção criminosa, como forma de pagamento de dívidas.