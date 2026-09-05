O Sesc MS inicia na terça-feira (8), em Paranhos, o projeto socioeducativo O Corixo, que utiliza o teatro em atividades voltadas a crianças e adolescentes. A iniciativa prevê ações em outras cinco cidades de Mato Grosso do Sul ainda em 2026.

O projeto será realizado em dez encontros presenciais. Nos nove primeiros, os participantes terão oficinas de teatro, atividades lúdicas e rodas de conversa, com trabalhos de expressão corporal, comunicação, criatividade e cooperação.

As atividades também poderão abordar identidade, cultura sul-mato-grossense, culturas indígenas, negritude, diversidade, meio ambiente, sustentabilidade e memória da infância, conforme a realidade de cada comunidade. Os participantes ainda ajudarão na criação de personagens, histórias, cenas e cenários.

Na cenografia, a proposta é utilizar materiais reciclados e reaproveitados. O décimo e último encontro será marcado por uma apresentação para familiares e convidados.

O Corixo integra o Programa Assistência do Sesc MS e busca ampliar as atividades socioeducativas da instituição no interior do Estado. Além de Paranhos, outros cinco municípios devem receber o projeto por meio de parcerias com administrações municipais e instituições locais.