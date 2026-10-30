As inscrições para o concurso literário da 38ª Noite da Poesia, em Mato Grosso do Sul, terminam neste sábado (31). A competição, promovida pela União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (UBE-MS), vai distribuir R$ 12 mil em prêmios e está aberta a participantes de todas as idades.

O concurso é dividido em duas categorias, estadual e nacional, com premiações para os três primeiros colocados de cada uma. Os vencedores receberão R$ 3 mil pelo primeiro lugar, R$ 2 mil pelo segundo e R$ 1 mil pelo terceiro.

Para participar, os interessados devem inscrever um poema escrito em língua portuguesa, seguindo as regras estabelecidas pela organização. Cada autor poderá concorrer com apenas uma obra.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site www.ubems.org.br, onde também está disponível o regulamento completo.

O resultado será divulgado no dia 21 de novembro, durante a cerimônia de encerramento da 38ª Noite da Poesia.