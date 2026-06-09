O governo federal vai propor o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina de 30% para até 32% (E32). A medida será analisada pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) nos próximos 15 dias.

Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a mudança faz parte da política de descarbonização e segurança energética do país, além de reduzir a dependência da gasolina importada. A estimativa é economizar cerca de 450 milhões de litros de gasolina importada.

Representantes do setor de biocombustíveis afirmam que o aumento pode ajudar a reduzir o preço dos combustíveis ao consumidor, já que o etanol está, em média, R$ 2,40 mais barato que a gasolina.

O presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), Evandro Gussi, afirmou que os testes técnicos já comprovaram a viabilidade da mistura de 32% sem prejuízos aos motores.

O setor também prevê aumento da produção de etanol no país, impulsionado pela Lei Combustível do Futuro.