Economia
Quase R$ 100 a mais: salário mínimo pode chegar a R$ 1.717 em 2027
Valor previsto no PLDO representa alta de 5,92% sobre o piso atual, mas ainda depende da inflação e só será confirmado no fim de 2026.
O salário mínimo pode ficar quase R$ 100 mais alto em 2027. A previsão do governo federal é que o piso nacional passe dos atuais R$ 1.621 para R$ 1.717, uma diferença de R$ 96 e aumento nominal de 5,92%.
A estimativa consta no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027, encaminhado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento ao Congresso Nacional em abril. O valor, porém, ainda não é definitivo e poderá mudar até o fim deste ano.
Pela projeção atual, o reajuste representa um ganho real de 2,5% acima da inflação. Na prática, isso significa que, caso a previsão seja confirmada, quem recebe o salário mínimo deverá ter um pequeno aumento no poder de compra.
O cálculo definitivo dependerá do comportamento da inflação ao longo de 2026. O valor oficial será conhecido depois da divulgação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de novembro pelo IBGE, prevista para o fim do ano.
Quando o novo valor começa a valer?
Se a projeção de R$ 1.717 for confirmada, o novo salário mínimo passará a vigorar em 1º de janeiro de 2027, seguindo o calendário adotado nos últimos reajustes.
Até lá, o valor ainda passa por outras etapas dentro do processo orçamentário. O PLDO funciona como uma referência para a elaboração do Orçamento do ano seguinte. Depois, os números são detalhados no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), encaminhado ao Congresso no segundo semestre.
A definição final do piso ocorre no fim do ano, após o fechamento do INPC, e é formalizada por decreto presidencial.
Como é calculado o salário mínimo?
O reajuste segue a política de valorização permanente do salário mínimo, estabelecida pela Lei nº 14.663/2023. A regra combina a inflação e o crescimento da economia para definir o novo valor.
São considerados dois fatores principais:
- a variação acumulada do INPC nos 12 meses encerrados em novembro do ano anterior, para repor a inflação;
- o crescimento real do PIB de dois anos antes, que garante ganho acima da inflação quando há expansão da economia.
Para definir o salário mínimo de 2027, portanto, entra no cálculo o desempenho do PIB de 2025.
A legislação estabelece, porém, um limite para esse ganho real. Pelo arcabouço fiscal aprovado em 2024, o crescimento real do salário mínimo fica limitado a 2,5% ao ano, mesmo que o avanço do PIB tenha sido maior.
A regra busca conciliar a valorização do piso nacional com o controle das despesas públicas. Isso ocorre porque o salário mínimo serve de referência para diversos pagamentos do governo, como aposentadorias e pensões, além do seguro-desemprego e benefícios assistenciais, entre eles o BPC (Benefício de Prestação Continuada).
Assim, embora a projeção atual aponte para R$ 1.717 em 2027, o trabalhador ainda terá de esperar até o fim de 2026 para saber qual será, de fato, o novo valor do piso nacional.