O salário mínimo pode ficar quase R$ 100 mais alto em 2027. A previsão do governo federal é que o piso nacional passe dos atuais R$ 1.621 para R$ 1.717, uma diferença de R$ 96 e aumento nominal de 5,92%.

A estimativa consta no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027, encaminhado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento ao Congresso Nacional em abril. O valor, porém, ainda não é definitivo e poderá mudar até o fim deste ano.

Pela projeção atual, o reajuste representa um ganho real de 2,5% acima da inflação. Na prática, isso significa que, caso a previsão seja confirmada, quem recebe o salário mínimo deverá ter um pequeno aumento no poder de compra.

O cálculo definitivo dependerá do comportamento da inflação ao longo de 2026. O valor oficial será conhecido depois da divulgação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de novembro pelo IBGE, prevista para o fim do ano.

Quando o novo valor começa a valer?

Se a projeção de R$ 1.717 for confirmada, o novo salário mínimo passará a vigorar em 1º de janeiro de 2027, seguindo o calendário adotado nos últimos reajustes.

Até lá, o valor ainda passa por outras etapas dentro do processo orçamentário. O PLDO funciona como uma referência para a elaboração do Orçamento do ano seguinte. Depois, os números são detalhados no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), encaminhado ao Congresso no segundo semestre.

A definição final do piso ocorre no fim do ano, após o fechamento do INPC, e é formalizada por decreto presidencial.

Como é calculado o salário mínimo?

O reajuste segue a política de valorização permanente do salário mínimo, estabelecida pela Lei nº 14.663/2023. A regra combina a inflação e o crescimento da economia para definir o novo valor.

São considerados dois fatores principais:

a variação acumulada do INPC nos 12 meses encerrados em novembro do ano anterior, para repor a inflação;

a variação acumulada do INPC nos 12 meses encerrados em novembro do ano anterior, para repor a inflação; o crescimento real do PIB de dois anos antes, que garante ganho acima da inflação quando há expansão da economia.

Para definir o salário mínimo de 2027, portanto, entra no cálculo o desempenho do PIB de 2025.

A legislação estabelece, porém, um limite para esse ganho real. Pelo arcabouço fiscal aprovado em 2024, o crescimento real do salário mínimo fica limitado a 2,5% ao ano, mesmo que o avanço do PIB tenha sido maior.

A regra busca conciliar a valorização do piso nacional com o controle das despesas públicas. Isso ocorre porque o salário mínimo serve de referência para diversos pagamentos do governo, como aposentadorias e pensões, além do seguro-desemprego e benefícios assistenciais, entre eles o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Assim, embora a projeção atual aponte para R$ 1.717 em 2027, o trabalhador ainda terá de esperar até o fim de 2026 para saber qual será, de fato, o novo valor do piso nacional.