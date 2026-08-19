A Fiems e o BNDES vão realizar um evento em Mato Grosso do Sul para aproximar as indústrias das linhas de financiamento disponíveis para modernização, expansão e inovação. A iniciativa foi definida durante reunião entre representantes das duas instituições, nesta segunda-feira (18), no Rio de Janeiro.

O encontro em MS deverá reunir representantes do BNDES, agentes financeiros e gerentes de bancos para apresentar as opções de crédito e facilitar o acesso das empresas aos recursos.

A parceria ocorre em meio à oferta de cerca de R$ 70 bilhões em linhas de crédito anunciada pelo BNDES para o setor produtivo brasileiro. O montante foi apresentado em maio, durante encontro empresarial promovido pela Fiems.

Para o vice-presidente da Federação, Crosara Júnior, a aproximação pode estimular novos investimentos. “A aproximação com o banco amplia o acesso a crédito, incentiva a inovação e cria condições para que nossas empresas invistam em modernização, tecnologia e expansão”, afirmou.

Outro ponto da parceria é a atuação da Fiems Conecta, que dará suporte às empresas interessadas em operações de crédito direto com o BNDES. A agência deverá ajudar na estruturação dos projetos, esclarecer dúvidas e acompanhar o processo de habilitação e financiamento.

“A Fiems Conecta será responsável por executar os projetos junto ao BNDES, tirar dúvidas das empresas e acompanhar todo o processo”, explicou a consultora-chefe da agência, Renata Farias.

Fiems e BNDES também discutiram ações para ampliar o financiamento de máquinas e equipamentos e incentivar projetos com maior valor agregado e potencial de inovação. A expectativa é facilitar o acesso ao crédito e estimular novos investimentos industriais em Mato Grosso do Sul.