O Pix por aproximação não tem mais o limite fixo de R$ 500 por transação. A mudança determinada pelo Banco Central (BC) entrou em vigor nesta quinta-feira (1º) e permite que os clientes solicitem aumento ou redução do valor autorizado para esse tipo de pagamento.

Na prática, não foi criado um novo teto único. O valor máximo dependerá dos limites de segurança definidos para cada conta. Assim, uma pessoa poderá realizar um pagamento de R$ 600 ou até R$ 1 mil por aproximação, por exemplo, caso o limite da conta permita.

O gerenciamento deverá ser disponibilizado pelo aplicativo da instituição financeira. O cliente poderá acessar a área de configurações do Pix, consultar o limite disponível e solicitar alterações, seguindo as etapas de autenticação exigidas pelo banco.

O Pix por aproximação utiliza a tecnologia NFC para conectar o celular à maquininha sem a necessidade de digitar dados. A modalidade está disponível desde fevereiro de 2025 e pode ser utilizada diretamente pelo aplicativo bancário ou por carteiras digitais compatíveis.

Apesar da retirada do teto, as regras de segurança do Pix continuam valendo. O usuário deve conferir o valor e os dados da cobrança antes de aproximar o celular e manter os mecanismos de bloqueio e autenticação do aparelho ativos.