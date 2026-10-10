Escolher o presente do Dia das Crianças pode pesar menos no bolso quando a pesquisa entra na brincadeira. Em Campo Grande, os preços de brinquedos e jogos apresentam diferenças que chegam a 564,4%, segundo levantamento do Procon de Mato Grosso do Sul.

A pesquisa foi realizada entre 28 e 30 de setembro, em dez estabelecimentos da Capital, sendo seis lojas especializadas e quatro de departamento. Ao todo, 276 produtos tiveram os preços registrados, com atenção à faixa etária indicada, ao estímulo ao aprendizado e à presença do selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

O cubo mágico 3x3 liderou as diferenças, com preços entre R$ 4,50 e R$ 29,90. Já o jogo de tabuleiro Combate foi encontrado por valores de R$ 64,90 a R$ 219,99, uma variação de 239%.

A diferença também aparece entre os brinquedos que fazem sucesso com a criançada. Os carrinhos esportivos Hot Wheels tiveram variação de 200,7%, enquanto as bonecas Guerreiras do K-Pop chegaram a 169,4%. Nas massas de modelar Play-Doh, a oscilação foi de 90,1%.

Para quem pretende investir em tecnologia, os consoles também apresentaram diferenças: 29,1% no Nintendo Switch e 26,5% no PlayStation 5 Slim.

O Procon-MS orienta que os consumidores confiram a faixa etária recomendada, verifiquem o selo do Inmetro e exijam a nota fiscal. Comparar os preços antes de comprar também ajuda a encontrar opções mais vantajosas, já que os valores podem mudar em períodos de maior procura, como o Dia das Crianças.