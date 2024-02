Dilma afirma que participação do BRICS no PIB mundial deve superar a do G7

A ex-presidente Dilma Rousseff, atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos Brics, afirmou durante evento nos Emirados Árabes Unidos, nesta terça-feira (13), que a participação do bloco no Produto Interno Bruto (PIB) global deverá superar a do g7 até 2028.

Dilma participava do World Government Summit, em Dubai, e utilizou dos números dos Fundo Monetário Internacional (FMI) para afirmar que, atualmente, os países que compõem o Brics (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos) já são representam 31,5% do PIB global, superando as nações do G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido).

“O poder dos países do Brics tem crescido rapidamente, o que é uma boa base para entender a força que apoia o multilateralismo. Medindo pela paridade do poder de compra, os países do Brics já representam 31,5% do PIB global. Superando os países do G7, que têm 30,8%”, afirmou a ex-presidente brasileira.

Segundo Dilma, a representação do Brics deve aumentar nos próximos anos. “De acordo com o FMI, em 2028, os países do Brics representarão entre 35 a 40% do PIB Gloval, enquanto a participação do G7 cairá para 27,8%. Mesmo com dificuldades relacionadas à injusta ordem financeria internacinoal e do grande endividamento dos países em desenvolvimento, os níumeros do FMI são uma bola ilustração desta nova tendência”, concluiu dilma.

