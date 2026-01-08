Impulsionada por serviços, MS encerra 2025 com mais de 13 mil novas empresas

Impulsionado pelo setor de Serviços, Mato Grosso do Sul encerrou 2025 com a abertura de 13.143 novas empresas, conforme dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems). Do total de constituições registradas entre janeiro e dezembro, 9.923 pertencem aos Serviços, o equivalente a 75,5%. O Comércio aparece na sequência, com 2.751 novas empresas (20,9%), enquanto a Indústria respondeu por 469 registros, ou 3,6%.

Somente em dezembro de 2025, foram abertas 847 empresas no Estado. Os Serviços concentraram 681 novos registros no mês, representando 80,4% do total. O Comércio somou 140 aberturas (16,5%) e a Indústria, 26 novos empreendimentos (3,1%). Entre as atividades com maior número de registros em dezembro estão serviços especializados e técnicos; atividades administrativas e de apoio; saúde e serviços correlatos; transporte e logística; e comércio varejista.

De acordo com o secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), os resultados de 2025 refletem um trabalho consistente que o Governo do Estado vem realizando há mais de uma década para modernizar a Junta Comercial e criar um ambiente cada vez mais favorável ao empreendedorismo. A abertura de mais de 13 mil novas empresas no ano mostra que Mato Grosso do Sul avançou na simplificação de processos, na segurança jurídica e no uso inteligente da tecnologia para facilitar a vida de quem empreende.

"Ferramentas como a assistente virtual com Inteligência Artificial, que reduz falhas documentais e agiliza a análise dos processos, e a emissão de certidões pelo WhatsApp, disponível 24 horas por dia, são exemplos concretos de como a inovação está a serviço do desenvolvimento econômico. Ao tornar os procedimentos mais rápidos, previsíveis e acessíveis, o Estado ganha competitividade e atrai novos investimentos”, afirma.

Segundo o secretário, o processo de modernização da Jucems “fortalece o ambiente de negócios, fomenta a formalização e contribui diretamente para a geração de emprego e renda. O desempenho de 2025 é resultado dessa estratégia integrada, que combina desburocratização, transformação digital e foco no crescimento sustentável de Mato Grosso do Sul”, finaliza.

Municípios

No ranking de abertura de empresas em dezembro de 2025, Campo Grande lidera com 328 novos registros, seguida por Dourados (87), Três Lagoas (52), Ponta Porã (32) e Chapadão do Sul (26). Corumbá e Nova Andradina registraram 20 aberturas cada, enquanto Aquidauana, Coxim e Inocência completam a lista dos dez municípios com melhor desempenho no mês.

Em relação às empresas extintas em dezembro, Campo Grande também lidera, com 340 fechamentos. Dourados aparece em segundo lugar, com 96 baixas, seguido por Três Lagoas (33) e Ponta Porã (16). Corumbá registrou 14 encerramentos, enquanto Chapadão do Sul, Coxim e Jardim tiveram 11 empresas extintas cada. Maracaju e Nova Andradina completam o ranking.

