A convocação do volante Éderson dos Santos para a Seleção Brasileira, que disputará a Copa do Mundo de 2026, reacendeu lembranças e trouxe orgulho para o Instituto Bola de Ouro, em Campo Grande, onde o atleta iniciou sua trajetória no futebol ainda na infância.

O treinador e presidente do projeto, Jairo César da Silva, relembra com detalhes a chegada do jogador ao instituto. “Ele chegou com seis anos de idade, veio com a mãe, descalço, e ficou ali olhando pelo alambrado enquanto a gente treinava. No outro dia voltou, entrou no campo e nunca mais saiu do futebol”, contou.

Segundo ele, desde o início, Éderson já chamava atenção por características físicas e pela intensidade dentro de campo. “Ele era mais forte que os outros meninos, jogava sempre na categoria acima e tinha uma vontade enorme de fazer gol. A gente até tentava segurar ele mais atrás, mas ele sempre dava um jeito de chegar lá na frente”, relembra.

Hoje consolidado no futebol europeu, o volante atua pela Atalanta e foi convocado após corte por lesão para integrar o grupo da Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti, que se prepara para a Copa do Mundo de 2026.

Projeto atua no Tiradentes há mais de 20 anos Foto: Arquivo

Para Jairo, ver um atleta formado no projeto chegar ao maior palco do futebol mundial é a confirmação de um trabalho construído ao longo de anos com dificuldades, mas também com resultados. O Instituto Bola de Ouro, localizado no bairro Tiradentes, atende atualmente cerca de 50 crianças e já beneficiou aproximadamente 500 jovens ao longo de sua história.

Jairo destaca a importância de receber apoio financeiro, para ampliar o alcance do projeto e atender mais jovens de Campo Grande. “Já tivemos ajuda do poder público e de parlamentares, como o Reinaldo Azambuja, o Beto Pereira, o Herculano Borges e o nosso governador Eduardo Riedel. E, claro, qualquer ajuda sempre será bem-vinda”, afirmou.

Herculano Borges e Beto Pereira já ajudaram projeto Foto: Arquivo

Para ele, a convocação representa orgulho e motivação. “Isso pra nós é uma alegria muito grande. Ele é a nossa sexta revelação. Ver um menino que saiu daqui chegar à Seleção Brasileira mostra pras crianças que é possível. Isso traz esperança pra eles”, completou.

CONVOCAÇÃO

Após o corte do lateral-direito Wesley por lesão muscular, a CBF anunciou a convocação do volante Éderson para integrar a Seleção Brasileira na preparação para a Copa do Mundo de 2026. O meio-campista, que atua pela Atalanta, passa a fazer parte do grupo comandado por Carlo Ancelotti nos Estados Unidos.

Aos 26 anos, o jogador natural de Campo Grande (MS) vive mais uma oportunidade com a camisa da Seleção, após já ter sido observado pela comissão técnica em convocações anteriores. Conhecido pela intensidade na marcação, capacidade de condução de bola e chegada ao ataque, Éderson se consolidou no futebol europeu atuando no Campeonato Italiano, onde ganhou destaque pela consistência e regularidade.