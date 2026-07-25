Cuiabá será uma das primeiras cidades da América do Sul a receber o Hot Wheels Monster Trucks Liv em 2027. A capital de Mato Grosso foi confirmada na nova turnê do espetáculo e sediará a apresentação no dia 3 de julho, depois da estreia da temporada em Assunção, no Paraguai, marcada para 17 de abril.

A escolha de Cuiabá coloca uma cidade do Centro-Oeste no roteiro de uma das maiores produções de entretenimento sobre rodas do mundo. A turnê passará ainda por outras cidades do Brasil, Paraguai e Uruguai, que serão anunciadas pela organização ao longo dos próximos meses.

Inspirado na tradicional marca de carrinhos Hot Wheels, o espetáculo reúne caminhões Monster Trucks em tamanho real, provas de velocidade, saltos radicais, destruição de carros, apresentações de motocross freestyle, efeitos especiais e um robô transformável. A programação é voltada para toda a família e também inclui um pré-show, que permite ao público conhecer alguns dos veículos de perto, tirar fotos e acompanhar os bastidores antes do início das apresentações.

A nova turnê foi anunciada após o sucesso da primeira temporada brasileira. Em 2026, o Hot Wheels Monster Trucks Live reuniu mais de 250 mil espectadores, registrou sessões com ingressos esgotados e abriu apresentações extras para atender à procura.

Segundo a organização, os interessados já podem se cadastrar no site oficial do evento para receber informações sobre a pré-venda e a venda de ingressos. As datas de comercialização e os detalhes das apresentações serão divulgados gradualmente.