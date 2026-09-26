Campo Grande recebe neste fim de semana a 19ª edição dos Jogos Urbanos Indígenas, que reúne cerca de 500 participantes de 21 comunidades da Capital. A programação começa neste sábado (26), com a abertura oficial na Morada dos Baís, e segue no domingo (27), a partir das 7h30, com as competições no Parque do Sóter.

A cerimônia de abertura será realizada às 19h e contará também com o desfile do Garoto e da Garota Indígena.

No domingo, atletas de diferentes comunidades participam de dez modalidades, entre provas individuais e coletivas. A programação inclui arco e flecha masculino, atletismo feminino nos 400 metros, atletismo masculino nos 800 metros, cabo de guerra feminino e masculino, futsal feminino, futebol society masculino, lança e voleibol feminino e masculino.

Participam dos Jogos representantes das comunidades Água Bonita, Água Funda, Dalva de Oliveira, Darcy Ribeiro, Estrela da Amanhã, Xúnako Kopênoty Jardim Inápolis, Kadwéu, Marçal de Souza, Nova Canaã, Núcleo Ceramista, Paravá, Comunidade Indígena Portal Caiobá, Inamaty Kaxé Santa Mônica, Vila Terena, Vivendas do Parque, Polo Indubrasil, Minha Raiz, Roda Velha, São Jorge da Lagoa, Comunidade Bordon e Guaikurus.

Além das competições, os Jogos promovem um espaço de encontro entre diferentes comunidades indígenas, fortalecendo a convivência e a participação por meio do esporte. A iniciativa também contribui para a valorização da cultura e das tradições indígenas, reunindo diferentes gerações.

Para a Funesp, o evento faz parte das ações que utilizam o esporte como instrumento de inclusão, integração e participação social.

O diretor-presidente da Funesp, Maicon Mommad, destacou o caráter de confraternização da programação.

“Temos uma expectativa muito boa de envolver todas as comunidades indígenas da cidade num momento de confraternização. Não só em uma atividade esportiva, mas é uma atividade de valorização da cultura indígena brasileira e, principalmente, da nossa região Centro-Oeste”, afirmou.

Serviço

19º Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande

Abertura: sábado (26), às 19h

Local: Morada dos Baís

Competições: domingo (27), a partir das 7h30

Local: Parque do Sóter – Rua Cristóvão Lechuga Luengo, Mata do Jacinto