O Dia Do Corre comemora seu primeiro aniversário neste sábado (17), com uma programação gratuita na Praça do Rádio Clube, no Centro de Campo Grande. O evento será realizado das 16h às 22h, com corrida de cinco quilômetros, apresentações musicais, sorteios e praça de alimentação.

A comemoração ocorre após a inclusão do movimento no Calendário Oficial de Eventos do município, por meio da Lei nº 7.689, de 9 de outubro de 2026. Para Eriberto Frozza, um dos fundadores, “a inclusão no calendário oficial representa um novo marco para o movimento, que busca incentivar a atividade física, fortalecer as amizades e ocupar as mais diferentes regiões da Capital”.

A programação começa às 16h, com o DJ Seballo, seguido pela dupla sertaneja Larissa & Mariana, às 16h30. O aquecimento para a corrida será às 18h, com largada prevista para 18h30.

O percurso passará pelas ruas da região central, acompanhado pelo paredão de som automotivo DDC. No retorno à praça, os participantes serão recebidos pelo grupo Samba 10, com apresentação de pagode. O DJ Seballo encerra a festa.

Criado para incentivar a prática de atividades físicas, o Dia Do Corre realiza encontros gratuitos e sem caráter competitivo e percorre cinco quilômetros.