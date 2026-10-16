O julgamento de Luiz Gustavo da Silva Gonçalves, de 23 anos, acusado de matar o padrasto a facadas no bairro Nova Lima, região norte de Campo Grande, foi remarcado para novembro.

O júri popular estava previsto para esta sexta-feira (16), mas foi adiado após o juiz Aluizio Pereira dos Santos informar que surgiu um compromisso para a mesma data.

O crime ocorreu na noite de 25 de julho de 2025, na Rua Professora Antônia Capilé. A vítima, Itamar de Lima Cristaldo Júnior, tinha 38 anos. Esta é a segunda vez que a sessão é remarcada.

Em 21 de agosto de 2026, o julgamento também foi adiado após o advogado de defesa do réu não comparecer. Com a nova alteração, o júri foi transferido para o primeiro dia disponível de novembro de 2026.

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