As atletas Lorena Conceição e Silvia Crestani, de Nova Andradina, conquistaram três medalhas no 15º Campeonato Pan-Americano de Kung Fu Wushu, realizado em Buenos Aires, na Argentina. Lorena garantiu o bicampeonato da competição, enquanto Silvia ficou em segundo lugar em duas categorias.

Silvia conquistou medalhas de prata nas modalidades Mãos Livres, no estilo Shaolin do Norte, e Armas Longas, com bastão. Já Lorena confirmou seu segundo título pan-americano na modalidade.

As atletas foram recebidas na sexta-feira (16) pelo prefeito de Nova Andradina, Dr. Leandro, em encontro que também contou com a participação de Yasmim Satiuq, integrante do Projeto de Treinamento Escolar e Desportivo (PROTED), desenvolvido pela Fundação Nova-Andradinense de Esporte e Lazer (FUNAEL).

Em sua estreia no 36º Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu, Yasmim conquistou o segundo lugar em Armas Duplas, o terceiro em Mãos do Sul e a quarta colocação em Armas Curtas.

“Cada conquista é resultado de talento, disciplina, dedicação e muitas horas de treinamento”, afirmou o prefeito durante a recepção.

O encontro também reuniu o vice-prefeito Arion Aislan, o diretor-presidente da FUNAEL, Joari Martins, o professor Valadares e familiares das atletas.