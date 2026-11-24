O Corinthians afirmou nesta terça-feira (24) que recebeu com preocupação o pedido de intervenção judicial temporária apresentado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP). A medida busca afastar o presidente Osmar Stábile e os dois vice-presidentes do clube, além de transferir temporariamente a administração para uma comissão responsável por reorganizar as finanças e a gestão administrativa.

Em manifestação, o clube questionou a necessidade da intervenção e alertou para possíveis impactos nas negociações em andamento e nas iniciativas de recuperação financeira.

“Diante desse cenário, o Corinthians questiona a necessidade e a oportunidade de uma medida de tamanha excepcionalidade, cujos desdobramentos podem comprometer as negociações em andamento e as iniciativas de recuperação financeira, estabilidade institucional e regular funcionamento de suas atividades administrativas e esportivas, inclusive em um momento crucial no Campeonato Brasileiro”, declarou o clube.

O pedido foi protocolado pelo Ministério Público na segunda-feira (23). A instituição solicita que uma comissão assuma a administração do Corinthians pelo período de três meses, com a missão de reorganizar a estrutura financeira e administrativa. A solicitação ainda depende de decisão judicial.

Segundo a ação, o clube acumula uma dívida superior a R$ 2,8 bilhões, que estaria crescendo rapidamente. O Ministério Público também aponta problemas nos mecanismos internos de fiscalização, falta de transparência, influência de grupos políticos nas decisões administrativas e contratos considerados prejudiciais ao patrimônio da associação.

Para os investigadores, a crise não está relacionada apenas ao endividamento, mas também a problemas estruturais que se arrastam por diferentes gestões. A avaliação é de que os órgãos internos de controle não funcionam adequadamente, dificultando a identificação de irregularidades e a renovação administrativa.

Caso a intervenção seja autorizada, a medida deverá preservar o processo eleitoral do clube, previsto para 28 de novembro de 2026. Também não deverá interferir na gestão esportiva, nas relações trabalhistas ou no funcionamento das demais atividades.

Investigações envolvem ex-presidentes e atuais dirigentes

O pedido do Ministério Público reúne diferentes investigações envolvendo dirigentes e ex-dirigentes do Corinthians.

Uma das denúncias envolve o ex-presidente Andrés Sanchez e o então gerente financeiro Roberto Gavioli. Segundo a acusação, despesas pessoais teriam sido pagas com recursos do clube entre 2018 e 2021, provocando um prejuízo estimado em R$ 480 mil.

Outro caso envolve o ex-presidente Duílio Monteiro Alves, investigado por supostamente utilizar o cartão corporativo do Corinthians para custear despesas particulares. O prejuízo apontado é de aproximadamente R$ 41,8 mil.

A investigação também menciona o ex-presidente Augusto Melo, o diretor administrativo Marcelo Mariano e o superintendente de marketing Sérgio Moura em um contrato relacionado à negociação com a patrocinadora VaideBet. Segundo o Ministério Público, uma empresa teria sido incluída como intermediária para viabilizar o pagamento de comissões indevidas de R$ 1,4 milhão.

A acusação aponta que a empresa seria uma falsa intermediária e que os valores teriam circulado por empresas consideradas de fachada, numa tentativa de dificultar o rastreamento do dinheiro.

O ex-vice-presidente Armando José Terreri Rossi Mendonça também é citado. Conforme a investigação, ele teria se apropriado de 131 itens esportivos da Nike, entre camisas, calças, blusas, tênis e acessórios.

Já em relação ao atual presidente, Osmar Stábile, o Ministério Público menciona uma denúncia sobre a suposta contratação de uma empresa de segurança privada com recursos do clube para atendê-lo e, possivelmente, a familiares. O valor estimado é de R$ 721 mil.

Nesse último caso, a denúncia ainda não foi recebida pela Justiça. O Ministério Público apresentou recurso, que aguarda julgamento.

Contratos e dívidas ampliam crise financeira

A ação também aponta problemas identificados em auditorias realizadas pela consultoria Ernst & Young (EY), contratada em 2024. Os levantamentos encontraram possíveis irregularidades em contratos relacionados a estacionamento, alimentação e comercialização de camarotes da Neo Química Arena.

Um dos exemplos é o acordo com a empresa Indigo, responsável pelos estacionamentos do estádio. Segundo o Ministério Público, as condições seriam desfavoráveis ao Corinthians, pois o pagamento do aluguel dependeria do alcance de uma meta mínima de faturamento que não teria sido atingida desde 2018.

O contrato também teria uma cláusula que poderia obrigar o clube a pagar uma multa de aproximadamente R$ 12,1 milhões, mesmo que a empresa fosse responsável pelo encerramento do acordo.

Outro ponto levantado envolve uma diferença contábil próxima de R$ 100 milhões nos registros do fundo responsável pela administração financeira da arena. De acordo com a ação, valores contabilizados como créditos a receber não teriam documentação suficiente para comprovar a existência dos recursos.

O Ministério Público também questiona pagamentos de R$ 8,6 milhões à empresa Incentiva, realizados entre agosto de 2023 e julho de 2026. Segundo a investigação, não foram apresentadas comprovações suficientes de que os serviços contratados tenham sido efetivamente prestados.

Além dessas situações, a ação menciona reconhecimento de dívidas questionadas, prejuízos relacionados a processos judiciais e restrições impostas pela Fifa, incluindo os chamados *transfer bans*, que impedem o clube de registrar novos jogadores.

O pedido de intervenção agora aguarda análise da Justiça de São Paulo, que deverá decidir se autoriza ou não o afastamento temporário da atual diretoria e a nomeação de uma comissão para administrar o Corinthians.