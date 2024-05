Fim de uma era: Após 12 anos, Cássio dá adeus ao Corinthians

O Corinthians oficializou nesta sexta-feira (17), a saída do goleiro Cássio Ramos, que defendia a equipe paulista desde 2012. O anúncio do fim do ciclo já era aguardado e o futuro do atleta é o Cruzeiro.

Cássio foi o segundo jogador com mais partidas disputadas pelo alvinegro, com 712 jogos. Também esteve presente em nove conquistas, entre elas a inédita Libertadores e o bicampeonato Mundial, ambos conquistados em 2012.

Ele tinha contrato até o final do ano e deixou o clube após perder a posição de titular para Carlos Miguel.

Antes, já havia demonstrado sinais de insatisfação e cansaço mental diante das avalanches de críticas recebidas junto ao time.

Confira abaixo a nota publicada pelo Corinthians:

"Nesta sexta-feira (17), o Sport Club Corinthians Paulista e o goleiro Cássio chegaram a um acordo amigável para rescisão antecipada do contrato de trabalho que respeitará as obrigações contratuais mutuamente assumidas pelas partes.

Com 712 jogos disputados com o manto alvinegro – sendo o goleiro que mais atuou –, Cássio é um dos maiores ídolos da centenária história do clube. Ao todo, foram nove títulos conquistados: quatro Paulistas (2013, 2017, 2018 e 2019), dois Brasileiros (2015 e 2017), uma CONMEBOL Libertadores (2012), um Mundial de Clubes FIFA (2012) e uma CONMEBOL Recopa (2013).

O Corinthians e todos os corinthianos terão gratidão eterna por tudo o que o nosso Gigante fez enquanto defendeu o clube.

O presidente Augusto Melo e a diretoria de futebol desejam sucesso ao goleiro na sequência de sua carreira".

