João Fonseca brilha e conquista ATP 250 na Argentina

O tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, coroou a campanha impecável no ATP 250 de Buenos Aires neste domingo (16), ao faturar o título, o primeiro dele no circuito profissional. O carioca derrotou na final o anfitrião Francisco Cerundolo, número 1 da Argentina e 28º do mundo, por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (1).

O feito em Buenos Aires tornou Fonseca o brasileiro mais jovem a faturar um troféu no circuito da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).

O tenista carioca iniciou o torneio na 99ª posição no ranking e após a conquista neste domingo (16) galgou 31 posições e já aparece em 68º lugar na prévia do ranking mundial (live ranking), cuja atualização ocorre a cada segunda-feira.

Ao longo do ATP de Buenos Aires, Fonseca somou cinco vitórias, quatro delas contra argentinos - Tomás Martin Etchevery (44º no ranking), Frederico Coria (115º), Mariano Navone (47º) e Francisco Cerundolo (28º) - e outra contra o sérvio Laslo Djere (112º).

A comemoração pelo título na capital argentina terá de ser adiada. Fonseca estreia na próxima terça-feira (17), no ATP 500 Rio Open, o maior torneio de tênis da América do Sul, no Rio de Janeiro. O carioca terá pela frente o francês Alexandre Muller (58º no ranking).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também